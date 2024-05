Atalanta, la mentalità vincente di Gasperini: “spero nel Real Madrid in Supercoppa”

CalcioWeb

L’Atalanta si prepara a scendere in campo per l’ultima partita della stagione contro la Fiorentina con il chiaro obiettivo di concludere il campionato di Serie A al terzo posto. La squadra di Gasperini è stata protagonista della grande impresa della vittoria dell’Europa League.

“In finale di Champions League tifiamo per il Real Madrid”. Sono le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta prima di partecipare al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà a Bergamo.

“Non abbiamo niente contro il Borussia Dortmund, tra l’altro affrontato anni fa in Europa League, ma la finale di Supercoppa Europea a Varsavia il 14 agosto col Real sarebbe la più prestigiosa possibile”.

Sul recupero di campionato domenica con la Fiorentina: “dopo aver vinto l’Europa League pensavamo di essere in vacanza, invece abbiamo di fronte un altro obiettivo possibile, il terzo posto”.

Il futuro

Sul futuro: “dieci anni di fila nella stessa squadra come Trapattoni alla Juventus? Un traguardo anche quello, ma il più importante per me resta ottenere sempre risultati migliori”.

Infine, sul trofeo vinto: “è il coronamento del lavoro di questi otto anni, in cui abbiamo avuto il merito di giocare il nostro calcio senza speculazioni, senza simulazioni. Siamo stati più bravi senza essere i migliori, anche ad averci sempre creduto”.