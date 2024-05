Atalanta, Gasperini a testa alta: “la Juventus non ha fatto più di noi…”

CalcioWeb

Grande delusione in casa Atalanta dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus. “Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato subito in vantaggio e si è difeso bene. Abbiamo condotto a lungo la gara, abbiamo creato occasioni da gol e non credo che l’Atalanta abbia fatto una brutta partita. È stata una gara dura, equilibrata e il nostro avversario non ha fatto più di noi”. Sono le parole del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini a Mediaset.

“Siamo dispiaciuti ma non così delusi da questa partita. Abbiamo giocato la nostra gara, è una sconfitta di misura, ma abbiamo obiettivi importanti. Mercoledì prossimo abbiamo una finale di Europa League”.

“C’è stato l’infortunio di De Roon, Kolasinac è fuori, ma recuperiamo Scamacca. Senza certi giocatori, perdiamo parecchio. L’assenza di Scamacca in questa particolare partita, per fisicità e presenza, è stata pesante. In questo tipo di gara, ci avrebbe dato qualcosa in più”, conclude il tecnico nerazzurro.