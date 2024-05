Atalanta-Juventus, le coreografie all’Olimpico: la frecciata all’Inter e l’identità delle due squadre | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Atalanta e Juventus sono in campo per la finale di Coppa Italia e lo spettacolo allo stadio Olimpico è di altissimo livello. Partenza sprint della squadra di Massimiliano Allegri che passa in vantaggio dopo appena 4 minuti con Vlahovic.

Prima del fischio iniziale, le due tifoserie hanno esposto le coreografie. I supporter nerazzurri hanno ricomposto il simbolo della squadra con cartoncini neri, azzurri e bianchi. I tifosi bianconeri hanno risposto con una frecciata nei confronti dell’Inter: “non c’è stella che brilla più di te”, con probabile riferimento al 20° scudetto conquistato dai nerazzurri. Sullo sfondo la zebra e tre stelle sulla testa.

