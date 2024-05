L’Atalanta è la ‘Dea della vittoria’ e alza il primo trofeo europeo della sua storia: surclassati gli invincibili!

CalcioWeb

22/05/2024 è una data da cerchiare in rosso sul calendario dei tifosi nerazzurri: l’Atalanta vince il primo trofeo europeo della sua storia. La squadra di Gasperini è stata protagonista di una partita praticamente perfetta contro una squadra invincibile. Fino ad oggi.

All’Aviva Stadium di Dublino è andata in scena una partita destinata ad entrare nella storia del calcio italiano: l’Atalanta alza l’Europa League e porta sempre più in alto il calcio italiano dopo le imprese degli ultimi anni. Il club nerazzurro non è più una sorpresa ma oggi è stato raggiunto il punto più alto del brillante percorso della famiglia Percassi.

Chi sono gli invincibili?

Il Leverkusen si presentava a Dublino imbattuto in stagione, da 51 partite. Di fronte una squadra protagonista di un percorso eccezionale ma reduce dalla delusione della sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus.

La finale di Europa League è stata stra-dominata. Dal Leverkusen? No, dall’Atalanta. La squadra di Gasperini ha messo in mostra una qualità da big europea e un’aggressività per oltre 90 minuti. L’uomo del match è stato Ademola Lookman, autore di tre gol uno più bello dell’altro (12′, 26′ 75′). I tedeschi non sono stati in grado di cambiare passo e la reazione della disperazione non ha portato frutti. Finisce 3-0, da oggi l’Atalanta è la Dea della vittoria.