Atalanta-Leverkusen, spettacolo ed emozioni all’Aviva Stadium: Percassi in lacrime | FOTO e VIDEO

Atalanta e Leverkusen sono in campo all’Aviva Stadium di Dublino per la finale di Europa League. I nerazzurri sono in campo per la prima volta in una finale europea, i tedeschi sono reduci da una stagione straordinaria e dalla vittoria della Bundesliga. Spettacolo mozzafiato allo stadio e tifosi nerazzurri scatenati.

“E’ un qualcosa di unico, di straordinario, siamo qua a vivere una serata magica per l’Atalanta. Viviamo tutte le emozioni al massimo, con la nostra tifoseria, in una città che ci ha accolto in modo splendido. Sono partite speciali, sono occasioni speciali. Abbiamo cercato di non far salire troppo la tensione, c’è orgoglio per essere arrivati fino a qui vincendo su campi importanti”. Così l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi a pochi minuti dalla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

“Vincere sarebbe grandioso, ma siamo consapevoli di affrontare una squadra che non ha mai perso. Un avversario fortissimo, noi abbiamo le nostre caratteristiche e la nostra identità e giocheremo così, vediamo cosa succederà –aggiunge Percassi al microfono di Sky Sport-. Noi sappiamo da dove veniamo, sappiamo che realtà siamo. Quello che stiamo vivendo è figlio del lavoro che abbiamo fatto. Il livello si è alzato talmente tanto che dovremo esser bravi ad essere soddisfatti di ciò che abbiamo fatto senza però perdere di vista la nostra realtà. Solo così potremo fare bene, sapendo che la proprietà ha voglia di investire pur facendo le cose con attenzione e cura, provando a fare meno errori possibile”.

Il presidente Antonio Percassi si è emozionato ed è scoppiato in lacrime. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.