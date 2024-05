Gasperini, un sassolino tolto con stile: “anche Bologna, Lecce e Verona sono vincenti”

CalcioWeb

La festa in casa Atalanta è appena iniziata. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto l’Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen, una squadra reduce da 51 partite senza sconfitte. La gara di Dublino si è conclusa 3-0 grazie alla tripletta di Lookman.

“Credo che abbiamo scritto la storia, anche per il modo in cui abbiamo vinto. Abbiamo battuto il Liverpool, lo Sporting che ha vinto il suo campionato, il Leverkusen che ha dominato la Bundesliga. Incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, una prestazione memorabile”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il trionfo nella finale di Europa League.

Per Gasperini si tratta del primo trofeo in carriera: “non credo che adesso io sia meglio di quanto fossi oggi pomeriggio. Non ci sono solo i titoli, quest’anno per esempio ha vinto anche il Bologna per il campionato che ha fatto, hanno vinto il Verona e il Lecce che si sono salvati, ognuno è vincente in base a quello che è”.