Atalanta, Percassi sul futuro di Gasperini: “speriamo che la moglie…”

Atalanta e Torino sono in campo per l’ultima giornata del campionato di Serie A. In casa nerazzurra continua la festa dopo la storica vittoria in Europa League e un argomento caldissimo è quello del futuro di Gian Piero Gasperini. Gli ultimi colloqui hanno avuto esito positivo e il matrimonio è destinato a continuare.

“Gasperini? Se ne sta parlando tanto, siete molto aggiornati sui singoli incontri. Speriamo che la moglie sia meglio di qualunque altra fidanzata…”. Lo ha detto sorridendo l’ad dell’Atalanta Luca Percassi a Sky prima della partita di campionato contro il Torino, parlando del futuro del tecnico nerazzurro.