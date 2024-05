Atalanta, Roby Facchinetti in ansia: “la notte scorsa non ho dormito”

CalcioWeb

Si avvicina Atalanta-Leverkusen, sfida valevole per la finale di Europa League. La squadra di Gasperini si prepara alla gara di Dublino e l’attesa in città è altissima. “Tifo Atalanta da quando avevo cinque anni, sono talmente teso per la finale che la notte scorsa non ho dormito. Prima dei concerti dormo sempre sereno, ma stavolta no”, perché “la Dea si merita di vincere questa coppa, se lo merita davvero”. Sono le parole di Roby Facchinetti, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Dove vedrà la sfida di stasera contro il Leverkusen? “Stiamo facendo le prove” per i prossimi concerti “e quindi purtroppo non sono potuto andare a Dublino. Per stasera però ho già fatto preparare un maxischermo in hotel. Non so ancora cosa e se mangerò per cena, vediamo come arrivo alle otto di stasera…” Che canzone dei Pooh dedicherebbe al match di oggi? “Chi fermerà la musica”, che trasformerei in “Chi fermerà la Dea”.