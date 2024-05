L’Atalanta supera la Roma, arrivano altri verdetti: Bologna e Juventus in Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un primo tempo stradominato dall’Atalanta, poi un secondo tempo a favore della Roma: si è concluso anche l’ultimo match di oggi tra due squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini continua a confermarsi in un momento eccezionale di forma e si affaccia con grandi aspettative alle due finali, prima contro la Juventus in Coppa Italia e poi in Europa League contro il Bayer Leverkusen.

La partita si è conclusa sul risultato di 2-1 con un protagonista assoluto: Charles De Ketelaere. L’ex Milan continua a confermarsi uno dei migliori della squadra e il club nerazzurro è pronto ad esercitare il riscatto. Il belga sblocca il risultato al 18′ con una grande giocata, poi raddoppio a porta quasi vuota. Nella ripresa si registra la reazione della Roma ma si ferma al gol di Pellegrini su calcio di rigore. Ufficiali due verdetti: Juventus e Bologna sono in Champions League.

Calendario e classifica

L’Atalanta si avvicina a grandi passi alla qualificazione in Champions League: il distacco dalla Roma è di tre punti e con una partita da recuperare. Nelle prossime sfide la squadra di Gasperini dovrà vedersela contro Lecce, Torino e Fiorentina.

Al contrario si complica la corsa della Roma al quinto posto. La squadra di De Rossi dovrà vincere contro Genoa e Empoli. E poi sperare…

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 16