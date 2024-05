L’Atalanta vince l’Europa League, i complimenti di Giorgia Meloni: “orgoglio dell’Italia”

CalcioWeb

L’Atalanta ha compiuto un’altra straordinaria impresa vincendo l’Europa League. I bergamaschi hanno superato 3-0 il favorito e imbattuto Bayer Leverkusen trascinati da una straordinaria tripletta di Ademola Lookman, letteralmente indiavolato.

Fra i tanti complimenti social rivolti ai bergamaschi c’è anche quello di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che in un tweet su ‘X’ ha scritto: “Congratulazioni all’Atalanta che ha vinto con una straordinaria prestazione la finale di Europa League. Un successo storico per la città di Bergamo, un orgoglio per l’Italia intera“.