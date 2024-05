Colpo di scena all’ATP Madrid: Rublev ferma la corsa di Alcaraz

CalcioWeb

Occasione ghiotta per Jannik Sinner in vista della sfida dei quarti di finale contro Auger-Aliassime. Continua il programma al torneo di Madrid e il padrone di casa Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato.

Impresa di Andrey Rublev, in grado di imporsi in 3 set. Il primo set è a favore dello spagnolo con il punteggio di 4-6. La reazione del tennista russo è incredibile: Rublev ribalta tutto con il punteggio di 6-3, 6-2 e vola al prossimo turno. In semifinale dovrà vedersela contro il vincente tra Fritz e Cerundolo.