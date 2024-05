Barcellona, ufficiale il rinnovo di Cubarsi: la clausola è folle

CalcioWeb

Il Barcellona blinda Pau Cubarsi, difensore 17enne considerato uno dei migliori prospetti in circolazione. Lo spagnolo ha prolungato il suo contratto con in club blaugrana fino al 2027.

“L’FC Barcellona e il giocatore Pau Cubarsí hanno raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027”, si legge sul sito del club. Il Barçellona aggiunge che la sua clausola rescissoria ammonterà a 500 milioni di euro.

Il salto di qualità di Cubarsi

Lanciato lo scorso gennaio dal suo allenatore Xavi, Pau Cubarsi ha vissuto un’ascesa sorprendente affermandosi come titolare fin dal suo debutto tra i professionisti.

Protagonista anche in Champions League nelle partite contro Napoli e Psg, il giovane difensore spagnolo ha portato la stabilità e la serenità al reparto. Convocato nelle nazionali spagnole, Cubarsi dovrebbe far parte della rosa della Roja per Euro 2024.