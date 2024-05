Roma, attenta! Leverkusen specialista nei gol nel recupero: statistica clamorosa e un ex letale

CalcioWeb

Il Bayer Leverkusen è la squadra dell’anno. I tedeschi di Xabi Alonso hanno impressionato per il loro cammino stagionale a dir poco eccezionale nel quale vantano una striscia di imbattibilità lunga 46 partite. Per farla breve: non hanno mai perso in nessuna partita giocata in nessuna competizione. I tedeschi sono a 7 partite dal chiudere una stagione immacolata: 3 di Bundesliga, le due in semifinale contro la Roma, la finale di DFB Pokal (Coppa di Germania) e l’eventuale finale di Europa League.

A proposito di Europa League, a spezzare l’imbattibilità dei Campioni di Germania ci proverà la Roma nella doppia sfida che mette in palio un pass per la semifinale. Partite che i giallorossi dovranno giocare con grande attenzione e senza sbavature per tutti e 90 i minuti… e non solo. Il Bayer Leverkusen, infatti, è una squadra specialista nei gol nel recupero, quindi mai abbassare la guardia finchè l’arbitro non avrà fischiato 3 volte.

Tutti i gol segnati dal Bayer Leverkusen a tempo (quasi) scaduto in tutte le competizioni

Il Bayer Leverkusen ha un feeling particolare con i gol segnati nel recupero. L’imbattibilità delle ‘Aspirine’ deriva anche e soprattutto da questo. I numeri sono incredibili. In Bundesliga sono arrivati 7 gol oltre il 90′, marcature che hanno portato in dote 15 punti complessivi dei quali 9 guadagnati rispetto alla situazione di punteggio precedente prima del gol segnato. Una la rete segnata in DFB Pokal. Ben 5 quelle segnate in Europa League. Un totale di 13 reti a tempo quasi scaduto.

La Roma dovrà prestare particolare attenzione a una sua vecchia conoscenza. Patrick Schick, giallorosso dal 2017 al 2019 con 5 gol in 46 partite, talento mai sbocciato definitivamente e sicuramente poco rimpianto nella Capitale, si è dimostrato particolarmente letale nei finali di partita segnando 3 gol al Qarabag (dal 90’+2 al 90’+8) nelle due partite dei Playoff, pareggiando la gara dell’andata e trasformando un’eliminazione in qualificazione nella gara di ritorno. La Roma è avvisata.

Di seguito tutti i gol che il Bayer Leverkusen ha segnato nel recupero:

Bundesliga

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2: Palacios 90+4 (rigore), 1 punto conquistato

Augusta-Bayer Leverkusen 0-1: Palacios 90’+4, 2 punti conquistati

Lipsia-Bayer Leverkusen 2-3: Hincapie 90’+1, 2 punti conquistati

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 3-0: Frimpong 90’+5

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 2-1: Schick 90’+1, 2 punti conquistati

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 1-1: Stanisic 90’+7, 1 punto conquistato

Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-2: Andrich 90’+6, 1 punto conquistato

DFB Pokal

Friburgo-Bayer Leverkusen 2-5, 90’+2 Adli

Europa League

Qarabag-Bayer Leverkusen (fase a gironi) 0-1: Boniface 90’+4 (rigore), 2 punti conquistati

Qarabag-Bayer Leverkusen (Playoff) 2-2: Schick 90’+2

Bayer Leverkusen-Qarabag (Playoff) 3-2: Schick 90’+3, 90’+8

Bayer Leverkusen-West Ham 2-0: Boniface 90’+1