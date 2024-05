Il Bayer Leverkusen vince la Coppa di Germania: double per le ‘Aspirine’ | ALBO D’ORO

CalcioWeb

In Germania il Bayer Leverkusen continua a essere imbattuto. La squadra di Xabi Alonso si rialza subito dallo schiaffo tremendo subito per mano dell’Atalanta in finale di Europa League, prima sconfitta stagionale per i tedeschi, rientrando nei confini nazionali e lo fa sollevando un altro trofeo.

Dopo la prima, storica, vittoria della Bundesliga, il Bayer Leverkusen completa il double vincendo la Coppa di Germania (DFB-Pokal). Le ‘Aspirine’ superano 0-1 il Kaiserslautern, squadra della Bundesliga 2. Nonostante la differenza fra le due squadre, il Leverkusen ha provato a complicarsi la vita con l’espulsione, per doppia ammonizione nel primo tempo, di Kossounou, ma la rete di Xhaka è bastata per conquistare la seconda Coppa di Germania della sua storia.

L’Albo d’Oro della Coppa di Germania DFB Pokal

2024: Bayer Leverkusen

2023: RB Lipsia

2022: RB Lipsia

2021: Borussia Dortmund

2020: Bayern Monaco

2019: Bayern Monaco

2018: Eintracht Francoforte

2017: Borussia Dortmund

2016: Bayern Monaco

2015: Wolfsburg

2014: Bayern Monaco

2013: Bayern Monaco

2012: Borussia Dortmund

2011: Schalke 04

2010: Bayern Monaco

2009: Werder Brema

2008: Bayern Monaco

2007: Norimberga

2006: Bayern Monaco

2005: Bayern Monaco

2004: Werder Brema

2003: Bayern Monaco

2002: Schalke 04

2001: Schalke 04

2000: Bayern Monaco

1999: Werder Brema

1998: Bayern Monaco

1997: Stoccarda

1996: Kaiserslautern

1995: Borussia Mönchengladbach

1994: Werder Brema

1993: Bayer Leverkusen

1992: Hannover 96

1991: Werder Brema

1990: Kaiserslautern

1989: Borussia Dortmund

1988: Eintracht Francoforte

1987: Amburgo

1986: Bayern Monaco

1985: Bayer Uerdingen

1984: Bayern Monaco

1983: Colonia

1982: Bayern Monaco

1981: Eintracht Francoforte

1980: Fortuna Düsseldorf

1979: Fortuna Düsseldorf

1978: Colonia

1977: Colonia

1976: Amburgo

1975: Eintracht Francoforte

1974: Eintracht Francoforte

1973: Borussia Mönchengladbach

1972: Schalke 04

1971: Bayern Monaco

1970: Kickers Offenbach

1969: Bayern Monaco

1968: Colonia

1967: Bayern Monaco

1966: Bayern Monaco

1965: Borussia Dortmund

1964: Monaco 1860

1963: Amburgo

1962: Norimberga

1961: Werder Brema

1960: Borussia Mönchengladbach

1959: Schwarz-Weiß Essen

1958: VfB Stoccarda

1957: Bayern Monaco

1956: Karlsruher SC

1955: Karlsruher SC

1954: VfB Stoccarda

1953: Rot-Weiss Essen

1943: First Vienna FC

1942: Monaco 1860

1941: Dresdner SC

1940: Dresdner SC

1939: Norimberga

1938: Rapid Vienna

1937: Schalke 04

1936: VfB Lipsia

1935: Norimberga