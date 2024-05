Bayern Monaco, Kompany ha le idee chiare: la presentazione è con il botto | FOTO

CalcioWeb

Giornata di presentazioni in casa Bayern Monaco dopo il ribaltone in panchina. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Vincent Kompany e l’ex calciatore ha subito dimostrato le idee chiare sulla nuova esperienza. “Avere il lavoro non è un risultato. Il successo significa avere successo nel lavoro”, sono le parole nel corso della sua presentazione come nuovo tecnico.

“Non voglio che tutti si convincano solo di me prima, ma anche del mio lavoro in campo durante la mia permanenza qui. So che grande club è il Bayern. Sono orgoglioso, ma anche molto motivato di essere qui. Per quanto mi riguarda la stagione può iniziare subito”.

“Ho allenato una delle squadre più giovani del Belgio e una delle squadre più piccole dell’Inghilterra. Ciò che metto in campo sono cose che aiuteranno i giocatori a migliorare. Ho una visione chiara e la implementerò anche qui in Germania.”

Gli obiettivi del Bayern

Il Bayern punterà a giocare un’altra finale di Champions League in casa la prossima stagione, dopo la delusione del 2012 quando perse contro il Chelsea. Ma Kompany ha avvertito: “non raggiungeremo questo obiettivo parlandone, dovremo lavorare duro ogni giorno in allenamento”.

