Bayern Monaco, scatto per la panchina: la scelta lascia perplessi, arriva un allenatore retrocesso!

CalcioWeb

Il Bayern Monaco è reduce da una stagione deludente e la dirigenza è attiva per programmare il futuro. Il club tedesco e l’allenatore Tuchel hanno deciso di separarsi e sono in corso i contatti per definire l’accordo con il sostituto. Il Bayern è in una fase avanzata nelle trattative con Vincent Kompany.

Secondo quanto riferito da Sky il tecnico avrà un contratto fino al 2027. Ancora da definire l’importo che il Bayern dovrà pagare al Burnley, attuale club di Kompany, dove è in carica dal 2022 e ha un contratto fino al 2028.

I dettagli dell’accordo

Secondo le ultime notizie la cifra potenziale di uscita oscilla tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Il tecnico avrebbe parlato con il membro del consiglio direttivo sportivo del Bayern Max Eberl e con il direttore sportivo Christoph Freund.

Il Bayern Monaco ha deciso di rompere gli indugi dopo il passaggio di Flick al Barcellona come successore di Xavi. L’ex difensore dell’SV Hamburg e del Manchester City Kompany è diventato oggetto di speculazioni all’inizio della settimana dopo che il Bayern non è riuscito a trovare altri candidati più importanti nelle ultime settimane.

L’allenatore Kompany

Kompany ha portato il Burnley in Premier League nella sua prima stagione, ma nella stagione in corso è finito in seconda divisione inglese dopo il penultimo posto in classifica. Il suo stile è simile a quello di Pep Guardiola: possesso palla, sostenuto da una difesa compatta, un’area in cui il Bayern è mancato ultimamente. I risultati, però, non sono stati proprio all’altezza…