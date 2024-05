Bologna impantanato nello 0-0 di Torino: occhio alle spalle, la Champions è tutt’altro che sicura | CLASSIFICA

CalcioWeb

La 35ª giornata di Serie A si apre con un pareggio a reti bianche. Torino-Bologna termina con uno 0-0 che non accontenta nessuna delle due ma che, sicuramente, ha un peso diverso per l’una e per l’altra. Il Torino si ritrova a fare i conti con una traversa colpita e le ottime parate di Skorupski che inchiodano la gara sullo 0-0: è il 9° pareggio senza reti in stagione per i granata che salgono a quota 47 e probabilmente rimpiangeranno le troppe gare che sono state incapaci di sbloccare.

Bologna che finisce ‘impantanato’ in una partita complicata nella quale l’attacco risulta, ancora una volta, un po’ spuntato. Per i ragazzi di Thiago Motta è il 4° pareggio nelle ultime 5 gare, 3 dei quali sono arrivati con il punteggio di 0-0.

Bologna che sale a quota 64 punti, +5 sulla Roma impegnata domenica contro la Juventus e +7 sull’Atalanta con due gare in meno. Ogni punto avvicina lo storico traguardo della Champions League sempre di più, magari farne 3 in un colpo solo, sarebbe anche meglio. Nel finale di stagione i rossoblu dovranno affrontare Napoli, Juventus e Genoa: un calendario insidioso e da non sottovalutare e che costringe Zirkzee e compagni a guardarsi le spalle per difendere un piazzamento in Champions League.

Classifica Serie A

Inter 89 Milan 79 Juventus 65 Bologna 64 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 55 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino 47 Monza 44 Genoa 42 Lecce 36 Cagliari 32 Verona 31 Frosinone 31 Empoli 31 Udinese 29 Sassuolo 26 Salernitana 15