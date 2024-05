CalcioWeb

Napoli e Bologna sono in campo nei minuti finali della partita del ‘Maradona’ del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è stata protagonista di una prestazione di alto livello: i rossoblu passano in vantaggio con al 9′ con Ndoye, al 12′ è Posch a siglare il raddoppio.

Nel finale Bologna in ansia per le condizioni di Zirkzee: l’attaccante ha rimediato un problema al flessore della coscia sinistra ed è stato costretto al cambio. Il calciatore è uscito dal campo in lacrime.