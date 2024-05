Bologna, da Thiago Motta a Zirkzee: le indicazioni dell’ad Fenucci

CalcioWeb

I tifosi del Bologna sono sempre più preoccupati per le continue voci sul passaggio di Thiago Motta alla Juventus dalla prossima stagione. “Se riusciremo a trattenere Thiago Motta? Da 4 mesi rispondo che vorrei legarlo ad una sedia, domani o dopo domani parleremo con lui del futuro, il nostro desiderio sarebbe di continuare con lui, speriamo rimanga in rossoblù”. Sono le parole di Claudio Fenucci a margine del convegno ‘Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale’, organizzato dall’Unione stampa sportiva italiana oggi a Coverciano dove ha ricevuto il riconoscimento ‘Calcio e organizzazione club’ per il Premio Nazionale Mcl-Ussi ‘Inside the sport 2024.

“Bologna sta vivendo un’emozione unica, frutto di crescita e consolidamento. Migliorare sarà difficile ma faremo di tutto per mantenerci nel gotha del calcio italiano”, ha continuato l’amministratore delegato.

“Abbiamo un azionista che ci consente di investire e quindi ci sono tutti i presupposti. Sono arrivato a Bologna 10 anni fa ed eravamo in Serie B, il nostro lavoro ci ha portato a un risultato impensabile, nessuno avrebbe pronosticare la Champions League. Il mio percorso è stato lungo”.

Thiago Motta e Zirkzee

Ancora su Thiago Motta. ”Speriamo che resti – ha ribadito Fenucci – e lo stesso vale per tutti i giocatori che abbiamo e che vengono accostati ad altri club. L’unico giocatore che è arbitro del suo destino è Zikzee che ha delle clausole ma proveremo nelle prossime settimane a trattenere anche lui”.