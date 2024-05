Bologna, ufficiale il futuro di Thiago Motta: decisione lampo, la conferma di Saputo

CalcioWeb

Thiago Motta lascia il Bologna. Dopo la cavalcata strepitosa che ha portato gli emiliani in Champions League, il tecnico italo-brasiliano ha deciso di non prolungare il rapporto che lo lega al club rossoblu. La notizia era nell’aria da diverso tempo, complice il forte interessamento della Juventus nei suoi confronti, mancava solo l’ufficialità.

La conferma è arrivata nella mattinata odierna con un comunicato del Bologna nel quale è stata messa nero su bianco la volontà di Thiago Motta di non rinnovare il proprio contratto.

Le parole di Joey Saputo sull’addio di Thiago Motta

“In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente“, le dichiarazioni del Presidente del Bologna, Joey Saputo, contenute nella nota ufficiale del club “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro“.