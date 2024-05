La Fiorentina all’ultimo respiro! 8° posto e qualificazione in Europa: le combinazioni per l’Europa League

CalcioWeb

Si è concluso con un incredibile 2-3 il primo match della 38ª giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Fiorentina. Emozioni forti all’Unipol Domus per l’ultima presenza di Claudio Ranieri sulla panchina dei sardi. L’allenatore è stato omaggiato dai tifosi di casa con cori e striscioni.

La partita non è stata per nulla banale e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. I viola passano in vantaggio al 39′ grazie ad un gol siglato da Bonaventura. La reazione del Cagliari è da grande squadra: prima Deiola e poi Mutandwa ribaltano tutto. La squadra di Italiano sembra alla corde. All’89’ Nico Gonzalez trova il pareggio, a tempo quasi scaduto Arthur firma su calcio di rigore il definitivo 2-3.

La qualificazione in Champions e la classifica

Con questa vittoria la Fiorentina è sicura dell’8° posto e della qualificazione in Europa, almeno la Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano ha due match a disposizione per raggiungere l’Europa League. La prima passa attraverso la vittoria della Conference League ad Atene contro l’Olympiakos. La seconda dal campionato: servirà battere l’Atalanta nel recupero del 2 giugno e sperare nel ko della Lazio contro il Sassuolo (i viola sarebbero settimi in classifica per la differenza reti).

Inter 93 Milan 74 Bologna 68 Juventus 68 Atalanta 66 Roma 63 Lazio 60 Fiorentina 57 Torino 53 Napoli 52 Genoa 46 Monza 45 Verona 37 Lecce 37 Cagliari 36 Frosinone 35 Udinese 34 Empoli 33 Sassuolo 29 Salernitana 16