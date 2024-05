Calciatore vittima di un grave incidente domestico: è in coma farmacologico | NOME e FOTO

CalcioWeb

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Felix Garreta, calciatore di proprietà del Betis in prestito all’Amorebieta. Lo spagnolo è in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva in seguito a un incidente domestico.

Come riportato dalla Spagna il calciatore non ha partecipato alle ultime partite della sua squadra e per questo aveva deciso di tornare a Barcellona. Il 20enne è stato vittima di un incidente in casa e la situazione è peggiorata nel giro di pochissime ore.

Le condizioni di Felix Garreta

Il calciatore dell’Amorebieta si trova in coma farmacologico. Secondo l’ultimo bollettino lo spagnolo ha riportato un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico e attualmente è ricoverato in ospedale con prognosi riservata e in attesa di evoluzioni.

“La Società Sportiva Amorebieta comunica che il calciatore Félix Martí Garreta ha recentemente subito un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico. Il calciatore in prestito dal Real Betis è ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in attesa di progressione. La SDA resta in costante contatto con la famiglia del calciatore e con la sua società d’origine”, si legge sul sito ufficiale dell’Amorebieta.

Félix Garreta, jugador de la SD Amorebieta, sufrió un traumatismo craneoencefálico tras una caída doméstica. Se encuentra ingresado en un centro hospitalario y su pronóstico es reservado. pic.twitter.com/NbkVoZ9bWQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2024