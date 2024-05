Calciomercato Bologna, estate da big: nuovo allenatore, cessioni e acquisti

CalcioWeb

Il Bologna ha raggiunto una clamorosa qualificazione in Champions League chiudendo nel migliore dei modi una stagione che resterà nella storia. Adesso viene il bello e anche il difficile. L’asticella è alta e i rossoblu non hanno intenzione di abbassarla. Il calciomercato del Bologna dovrà essere di livello, serve una rosa che possa competere su tre competizioni e che, seppur in Champions League non ci siano grandi obiettivi, in campionato resti comunque in zona Europa.

Nuovo allenatore del Bologna: tutti i nomi

Prima di parlare del calciomercato del Bologna va chiarita la questione allenatore. Con Thiago Motta promesso sposo della Juventus, la panchina dei rossoblu resta libera. Il nome caldo è quello di Vincenzo Italiano che, dopo le due finali di Conference League perse, lascerà Firenze: quello del Bologna è un progetto intrigante, con tanto di Champions League, un’occasione che potrebbe stuzzicare l’ex trainer dello Spezia.

Alternative? Si va su profili italiani: Raffaele Palladino è un tecnico giovane e che piace. Sarri e Pioli scelte d’esperienza ma attualmente più distanti. Per quanto riguarda l’allenatore della primavera, il Bologna ha avviato i contatti con Emilio De Leo, ex collaboratore di Sinisa Mihajlovic, nome importante per la sinergia fra giovani e prima squadra oltre che per l’esperienza in Youth League dei felsinei.

Da Zirkzee a Calafiori: le possibili cessioni del Bologna nel mercato estivo

Partiamo dalle cessioni perchè il calciomercato del Bologna dovrà passare, necessariamente, anche dal tesoretto accumulato e dagli slot che verranno lasciati vuoti. De Silvestri e Soumaoro sono pronti a salutare. Calafiori interessa alla Juventus ma ha qualche richiesta anche dall’estero (il 40% della sua cessione andrà al Basilea, ndr). Beukema e Lucumì piacciono al Napoli ma difficilmente partiranno visti i tanti movimenti nel reparto.

Da monitorare la questione esterni: Kristiansen ha un riscatto pesante da 15 milioni, Lykogiannis è in scadenza, Posch piace in Bundesliga. L’infortunio di Ferguson potrebbe spaventare qualche pretendente, tantissime invece le corteggiatrici di Zirkzee con il Milan in pole ma occhio anche a diverse piste estere.

Brassier, Pavlidis e non solo: gli acquisti del Bologna nel mercato estivo

Al tesoretto ottenuto dalle cessioni si unirà quello degli incassi della prossima Champions League, poi il calciomercato del Bologna entrerà nel vivo con il capitolo acquisti. In difesa piace Lilian Brassier, centrale francese del Brest che ha ben impressionato in Ligue 1 guidando la sua squadra al terzo posto: è in scadenza e al costo di poco meno di 10 milioni sarebbe un gran colpo. Monitorano anche Ostigaard del Napoli.

Sulla fascia sinistra interessano l’ex Inter e Atalanta Robin Gosens e David Jurasek del Benfica. A centrocampo serve un vice Ferguson: Tessmann del Venezia, Bonaventura e Castrovilli dalla Fiorentina i nomi più gettonati. Occhi puntati anche sui ‘retrocessi’ Thorstvedt e Brescianini che potrebbero partire a prezzi favorevoli.

In attacco è da valutare il riscatto di Saelemaekers dal Milan, cresce sempre più l’interesse di Noslin del Verona. E al posto di Zirkzee? Piace Miovski dell’Aberdeen ma il sogno è Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar, bomber da 29 gol stagioni che la Roma vorrebbe per il dopo Lukaku: è in scadenza e viene via per meno di 20 milioni.