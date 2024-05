Calciomercato, definito il futuro di Werner: c’è l’accordo

CalcioWeb

La prossima stagione Timo Werner giocherà ancora in Premier League: il Tottenham, infatti, ha riportato in prestito l’attaccante del Lipsia, arrivato agli Spurs a gennaio con un prestito di sei mesi. L’ex Chelsea ha messo in rete due gol in 14 presenze, poi tre assist e buone prestazioni.

Nel contratto era presente un’opzione per acquistare definitivamente il nazionale tedesco, ma il Tottenham ha deciso di ingaggiare il 28enne con un altro contratto temporaneo.

Gli altri dettagli dell’accordo

L’ex attaccante del Chelsea Werner ha messo nero su bianco un trasferimento in prestito di una stagione per rafforzare le opzioni di Postecoglou in vista del ritorno del club in Europa la prossima stagione. In questo nuovo accordo è stata inclusa un’opzione per gli Spurs per acquistare Werner a titolo definitivo per 10 milioni di euro (8,5 milioni di sterline). E’ quanto riporta l’agenzia PA.