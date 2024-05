Fiorentina, rivoluzione dopo la delusione europea: nuovo allenatore, acquisti e cessioni

CalcioWeb

La Fiorentina ha fatto il bis. Due delusioni europee in due anni, la gioia della finale raggiunta, la voglia di vincere un trofeo internazionale, la delusione di tornare a casa, nuovamente, a mani vuote. I tifosi della squadra viola sono rimasti delusi e chiedono un deciso passo in avanti. Il calciomercato estivo della Fiorentina ha il sapore della rivoluzione. Diversi calciatori potrebbero lasciare la rosa e verranno sostituiti da nuovi arrivi valutati insieme al nuovo tecnico.

Il nuovo allenatore della Fiorentina

Partiamo dalla panchina. Vincenzo Italiano, con grande probabilità, dovrebbe lasciare Firenze. Avrebbe preferito farlo con un trofeo ma la questione non cambia. Nelle scorse settimane era stato molto vicino al Napoli ma oggi gli azzurri hanno dato priorità a Conte. Per lui il Bologna potrebbe essere una piazza interessante con la Champions da disputare.

Il nuovo allenatore della Fiorentina dovrebbe essere Raffaele Palladino, tecnico giovane e italiano che tanto bene ha fatto con il Monza negli ultimi anni. Palladino, interessato dal progetto, avrebbe già strappato la promessa a Galliani di una partenza solo in direzione Firenze.

Fiorentina: le cessioni del mercato estivo

Veniamo alla rosa. Il calciomercato della Fiorentina passerà anche dalle cessioni, diversi calciatori potrebbero non essere riconfermati. Arthur, Belotti, Maxime Lopez e Faroni dovrebbero fare le valigie. Incerto il futuro di Castrovilli e Duncan che sono in scadenza, così come quello di Bonaventura che, nonostante l’ottima stagione, ha un rinnovo automatico a presenze: a 35 anni potrebbe non dare le giuste garanzie soprattutto fisiche.

Nico Gonzalez potrebbe essere la cessione più remunerativa: l’argentino ha grandi estimatori all’estero e per una cifra intorno ai 35 milioni potrebbe fare le valigie e finanziare il mercato. Occhio anche a Kouame, Nzola, Martinez Quarta e Milenkovic, giocatori in vetrina che potrebbero portare in dote un bel gruzzoletto da spendere sul mercato in entrata.

Fiorentina: gli acquisti del mercato estivo

Infine, diamo uno sguardo al calciomercato della Fiorentina in entrata. Beltran e Nzola non hanno garantito il numero di gol che la Fiorentina si aspettava, necessario un colpo al centro dell’attacco: l’occasione Pinamonti, retrocesso con il Sassuolo, potrebbe portare a Firenze, a prezzo di saldo (una dozzina di milioni), un attaccante giovane e che ha già dimostrato di poter andare ampiamente in doppia cifra nelle medio-piccole.

Dal Sassuolo occhio anche a Berardi che, insieme a Valentin Carboni pupillo di Palladino al Monza, potrebbe rappresentare il dopo Nico Gonzalez. A centrocampo, a proposito di Monza, Palladino potrebbe chiedere uno fra Colpani e Pessina mentre vengono monitorati anche Brescianini e Boloca.