Calciomercato Inter, altro che 0 acquisti: Oaktree prepara 3 colpi per bissare lo Scudetto

L’Inter Campione d’Italia ha dominato il campionato di Serie A mettendo in mostra una profondità della rosa da fare invidia. Con gli acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi i ranghi a disposizione di Simone Inzaghi si infoltiscono ulteriormente e i nerazzurri continuano a essere i principali candidati anche per il prossimo Scudetto. Dunque il calciomercato dell’Inter dovrebbe essere pressochè piatto… o forse no.

Rinnovo Inzaghi: l’Inter gli consegna 3 regali sul mercato

Con il passaggio da Zhang a Oaktree, Simone Inzaghi potrà mettere la firma sul rinnovo di contratto con aumento a 6.5 milioni di euro, cifra che lo renderà l’allenatore più pagato della Serie A, Antonio Conte permettendo. Insieme al rinnovo, Oaktree è pronta a regalare al tecnico piacentino 3 acquisti per innalzare la qualità della rosa.

Il primo nodo da sciogliere nel calciomercato dell’Inter è quello legato a Dumfries. Se l’esterno olandese dovesse partire, i nerazzurri spingerebbero per portare Giovanni Di Lorenzo a Milano: l’esterno della Nazionale è in uscita dal Napoli dopo le recenti dichiarazioni dell’agente e potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 20-25 milioni, poco mento di quanto l’Inter vorrebbe incassare da Dumfries.

In difesa Acerbi e De Vrij (quest’ultimo cercato dal PSV) non danno grosse garanzie fisiche, visti anche i 36 e i 32 anni e una certa propensione agli infortuni. L’Inter valuta i profili di Bijol dell’Udinese, 15 milioni di valutazione da limare con qualche giovane contropartita, e di Solet del Salisburgo, in scadenza al costo di una decina di milioni. Due calciatori U25, molto fisici e con potenziale, utili come back up rispetto ai titolari.

In porta, infine, si studia il dopo Sommer. Già da tempo l’Inter ha messo gli occhi su Bento Matheus Prekpski, portiere dell’Atlhetico Paranaense. Il club brasiliano chiede 20 milioni, troppi per un calciatore che arriverebbe per essere inserito gradualmente dal ruolo di riserva a quello da titolare in stile Onana con Handanovic. Molto dipenderà da eventuali cessioni come quelle di Pinamonti e Correa e da quanto l’Inter riuscirà a ricavare.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe rivelarsi più frizzante di quanto in realtà ci si aspetterebbe: l’idea è quella di consegnare a Inzaghi gli acquisti utili per vincere il secondo Scudetto consecutivo.