Calciomercato Inter, occhi sul talento Ilenikhena: è il nuovo Osimhen

CalcioWeb

Sarà un calciomercato estivo importante quello dell’Inter. I nerazzurri, nonostante lo Scudetto, puntano a rinforzarsi nella prossima sessione di mercato. Importanti novità per quanto riguarda il reparto offensivo: Sanchez, Arnautovic e il rientrante Correa (ammesso che il Marsiglia non arrivi in Champions, in quel caso il riscatto sarebbe obbligatorio) non sono sicuri di rimanere. In entrata arriverà Taremi a parametro zero, ma potrebbe non essere l’ultimo arrivo.

Tanti i profili accostati ai nerazzurri, da Gudmundsson a Zirkzee, ma nel caso in cui arrivare a un attaccante già affermato dovesse essere troppo dispendioso, ecco che l’Inter potrebbe optare per la linea green. Il nome caldo delle ultime ore è quello di George Ilenikhena, attaccante francese di 17 anni che ha stupito nel campionato belga con l’Anversa. Il giovane bomber si è già guadagnato l’appellativo di “nuovo Osimhen” grazie agli 8 gol segnati in 28 partite stagionali.

Ilenikhena ha già segnato anche in Champions League al Barcellona a 17 anni, 3 mesi e 27 giorni: solo Ansu Fati, con 17 anni e 40 giorni, è stato più precoce in Champions League. Un giocatore talentuoso e dai margini di crescita interessanti che l’Inter potrebbe utilizzare come ultimo slot di reparto e che possa crescere imparando i segreti del mestiere da Lautaro, Thuram e Taremi.