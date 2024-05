Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Cambiaso: il comunicato del club

CalcioWeb

Andrea Cambiaso sarà un punto fermo della Juventus di Thiago Motta. L’esterno ha rinnovato il contratto con il club bianconero. “La storia di Andrea Cambiaso alla Juventus è iniziata da poco, ma proseguirà ancora per lungo tempo: è infatti ufficiale il rinnovo e il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029.

Andrea è bianconero dal 2022, ma è arrivato a Torino in pianta stabile dall’anno dopo. Stabile, anzi, stabilissima: nella sua prima stagione juventina, Cambiaso è diventato un punto di riferimento assoluto, giocando 32 partite, 28 dal primo minuto (record per lui) segnando 3 gol e servendo sei assist.

Cambiaso è corsa, forza di volontà, applicazione e dedizione, ma non solo: la sua qualità nella visione di gioco è sempre più evidente, e non è un caso se la fantastica verticalizzazione che ha mandato Vlahovic a segnare il bellissimo gol che ci ha regalato la Coppa Italia sia partita dal suo piede.

Non è un caso nemmeno che Cambiaso sia il terzo giocatore della Juventus per numero di occasioni create su azione in questa Serie A (33) dietro solo a Weston McKennie (38) e Federico Chiesa (37). Si diceva, corsa: solo Adrien Rabiot (4.399m) ha percorso una distanza maggiore con movimenti palla al piede rispetto a lui (4.391m) in campionato tra i giocatori della Juventus.

Inoltre, Andrea ha eguagliato la sua miglior stagione in Serie A in termini di partecipazioni attive: cinque (due gol e tre assist), come nel 2021/22 con la maglia del Genoa. Nove, se allarghiamo lo sguardo alla Coppa Italia che ha alzato poco più di una settimana fa.

Niente di tutto questo è un caso: nemmeno il fatto che la nostra storia continui e sia sempre più salda. Avanti insieme, Andrea!”, si legge sul sito della Juventus.