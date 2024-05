“L’uomo DiGre” per la Juventus, in arrivo Di Gregorio: cifre e dettagli dell’operazione

CalcioWeb

Il primo colpo del calciomercato della Juventus è Michele Di Gregorio. Forte accelerata nelle ultime ore da parte dei bianconeri che vogliono blindare l’attuale MVP della Serie A per la categoria portieri. Dopo un’altra, ottima, stagione passata fra le file del Monza, Di Gregorio è pronto a fare il salto in una big. Probabile per lui una prima stagione da secondo di Szczesny (salvo offerte importanti) e un inserimento graduale fino alla promozione a portiere titolare.

Di Gregorio alla Juventus: le cifre dell’operazione con il Monza

Fitti i contatti fra Juventus e Monza che devono soltanto sistemare gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo dovrebbe arrivare sulla base di 20 milioni di euro. Non è ancora chiaro se fra parte fissa e bonus e se il pagamento sarà dilazionato, formula spesso utilizzata dalla Juventus in passato.