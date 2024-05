Calciomercato Juventus, occhi su Gudmundsson: 2 sacrifici per anticipare la concorrenza

CalcioWeb

In attesa di capire chi sarà l’allenatore della Juventus per la stagione 2024-2025, la società bianconera continua a sondare il mercato alla ricerca di pedine importanti per aumentare la qualità della rosa. Per quanto riguarda il reparto offensivo, dalla prossima stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Se Vlahovic è il gioiello intorno al quale costruire la squadra, ammesso che non arrivino proposte shock, e Yildiz rappresenta il futuro, nessuno degli altri ha il posto assicurato.

Per Milik e Kean si valutano proposte, su Chiesa c’è il nodo rinnovo da sciogliere e l’interesse di una big di Serie A. Per questo motivo la Juventus ha messo nel mirino Albert Gudmundsson, uno dei grandi protagonisti del campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus, la strategia per convincere il Genoa

Sul bomber islandese, autore di 14 gol in stagione, c’è grande concorrenza: anche Napoli e Inter sono molto interessate al calciatore. La richiesta per il cartellino di Gudmundsson dovrebbe oscillare fra i 30 e i 40 milioni. La Juventus per Gudmundsson vorrebbe anticipare le avversarie puntando su due contropartite, Miretti e Berrenechea, due giovani che stuzzicano parecchio il ‘Grifone’ e che sarebbero utili ad abbassare la richiesta economica del calciatore.