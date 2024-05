Calciomercato Juventus, piano Koopmeiners: serve il sacrificio di un giovane talento

CalcioWeb

Terminata la stagione di Serie A 2023-2024, la Juventus si getta a capofitto sul calciomercato. Sarà un’estate importante per i bianconeri che accoglieranno un nuovo allenatore (Thiago Motta) dopo la gestione Allegri di questi anni.

Il calciomercato della Juventus dovrà essere, per forza di cose, importante: i bianconeri devono adeguare la squadra alle richieste del nuovo tecnico e provare a ridurre il gap con l’Inter, senza contare che giocando anche la nuova Champions League non potranno permettersi di fare brutte figure in Europa o, peggio, di faticare a causa delle tre competizioni (con la Coppa Italia) da disputare.

Il primo nome sulla lista del ds Giuntoli per la Juventus è Teun Koopmeiners, uno dei migliori centrocampisti delle ultime stagioni della Serie A. Ma l’Atalanta non è facile da convincere.

Calciomercato Juventus: la trattativa con l’Atalanta

Parliamo di cifre. La valutazione di Teun Koopmeiners si aggira sui 60 milioni di euro, prezzo per il quale l’Atalanta non intende fare sconti. A Bergamo però sono sempre molto attenti e interessati ai giovani talenti e la Juventus ha contropartite interessanti da mettere sul piatto come Soulè, Iling Junior o (più difficilmente) Huijsen per abbassare le richieste dei nerazzurri. In alternativa, il tesoretto dalle cessioni di uno o più di questi giovani talenti (più Nonge, Sekulov, Miretti) potrebbe portare in dote la somma necessaria a convincere l’Atalanta. Occhio alla concorrenza della Premier League.

L’alternativa? Lazar Samardzic dell’Udinese: costa circa la metà, ancora meno se l’Udinese dovesse retrocedere in Serie B. E a maggior ragione, con i friulani sarebbe più semplice inserire una giovane contropartita per non dover intaccare il tesoretto di mercato da utilizzare anche in altri reparti.