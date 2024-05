Calciomercato Juventus, Thiago Motta fa i nomi: 4 botti firmati Giuntoli

CalcioWeb

E’ arrivato il momento di cambiare passo. La Juventus si scatena sul fronte del calciomercato con il chiaro obiettivo di riscattare le ultime deludenti stagioni e tornare a lottare per la vittoria dello scudetto. In Champions League, invece, sarà un inevitabile periodo di transizione considerando la forza delle avversarie ed un progetto tutto nuovo dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

La Juventus ha deciso di puntare su Thiago Motta, un allenatore sempre più emergente e protagonista di una stagione eccezionale sulla panchina del Bologna. L’ufficialità è prevista a stretto giro di posta. Partiamo dal modulo: sarà 4-3-3 e le ultime indicazioni sono arrivate proprio dal calciomercato. L’obiettivo della Vecchia Signora è quello di rilanciare Federico Chiesa. Per questo motivo è stata un po’ abbandonata la pista Zirkzee, considerato un attaccante ideale per un reparto a due. L’olandese potrebbe trasferirsi al Milan.

Le trattative della Juventus

In porta è arrivato Di Gregorio dal Monza e si giocherà il posto da titolare con Szczesny. Non è da escludere comunque una cessione del polacco in caso di offerta interessante. In difesa i punti fermi saranno Bremer nel ruolo di centrale e Cambiaso a sinistra. La spalla del brasiliano potrebbe essere Calafiori del Bologna. Sulla fascia destra è salito alla ribalta il nome di Giovanni Di Lorenzo. L’ex Reggina è in uscita dal Napoli dopo la rottura degli ultimi mesi e il club bianconero ha iniziato a sondare il terreno.

A centrocampo potrebbero essere due i rinforzi. Confermati McKennie, Fagioli e probabilmente anche Rabiot, il sogno di Giuntoli è Koopmeiners con i bianconeri disposti a sacrificare uno tra Soulé o Huijsen per mettere le mani sull’olandese. La Juventus prepara un rilancio anche Lazar Samardzic dell’Udinese. Anche in questo caso nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita.

Al momento è in stand-by la situazione in attacco. Chiesa e Vlahovic dovrebbero far parte del tridente di Thiago Motta, poi un dubbio a sinistra: Yildiz o l’arrivo di un altro attaccante (Greenwood?).