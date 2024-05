CalcioWeb

Il calciomercato della Lazio è pronto ad entrare nel vivo e il presidente Claudio Lotito valuta le mosse per la prossima stagione. In attesa di definire il futuro in panchina di Igor Tudor, i dirigenti biancocelesti sono in contatto con diversi club per definire le operazioni in entrata e in uscita.

Una situazione in fase di evoluzione è quella di Daichi Kamada, calciatore giapponese protagonista di una stagione molto altalenante con la maglia biancoceleste. Arrivato in Italia con grandissime aspettative, l’ex Eintracht Francoforte ha trovato difficoltà di inserimento e con Maurizio Sarri il rapporto non è mai decollato.

La situazione è cambiata, invece, con l’arrivo in panchina di Igor Tudor. Il giapponese è stato preso in considerazione con maggiore continuità e le prestazioni sono state all’altezza. Kamada si è dimostrato un calciatore prezioso in grado di fare la differenza in Serie A: è un calciatore di ottima qualità e visione di gioco, bravo a fornire assist e pericoloso anche in fase realizzativa. Il suo punto di forza sono anche i calci piazzati ed i calci di rigore.

Dopo l’esperienza al Sagan Tosu, il giapponese passa a titolo definitivo al Francoforte ma viene ceduto in prestito al Sint-Truiden. La stagione è di buon livello e torna al Francoforte. In Germania è protagonista di ottime prestazioni e diventa un punto fermo della squadra. Si svincola e trova l’accordo per il passaggio in Italia, alla Lazio.

Il futuro di Kamada, le parole di Ruggero Lacerenza

Le strade tra Kamada e la Lazio sono destinate e separarsi. Sembrava fatta per la conferma in biancoceleste ma la situazione nelle ultime ore è cambiata. Il giapponese, infatti, ha ricevuto offerte importanti da Premier League e campionato turco. Il calciatore si era legato al club biancoceleste da un contratto annuale con opzione di rinnovo.

La redazione di CalcioWeb ha contattato in esclusiva Ruggero Lacerenza, agente FIFA in ‘possesso’ del mandato del giapponese per alcune nazioni. “Kamada non ha vissuto la sua miglior stagione ma da marzo in poi ha trovato continuità dimostrando tutto il suo talento. Resta un calciatore importante che può fare molto di più e sicuramente lo farà”, sono le prime parole di Lacerenza ai nostri microfoni.

Sul futuro: “ci sono stati interessamenti vari, qualcuno più forte come il Crystal Palace e da parte di big club in Turchia. Vedremo durante la sessione estiva il da farsi”, conclude l’agente FIFA.