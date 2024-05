Milan, 2 colpi di qualità per spegnere le polemiche: Fonseca arriva con attaccante e terzino

CalcioWeb

Il Milan sembra andare deciso sulla sua strada, quella che porta a Paulo Fonseca. Il nome dell’allenatore portoghese non ha scaldato la tifoseria anzi, ha generato non poche polemiche. Il rischio di un Lopetegui bis è dietro l’angolo e la società non può permettersi di bocciare l’ennesimo allenatore in base alle tensioni della piazza. A ‘favorire’ l’inserimento di Fonseca, attutendo magari un po’ di malumori e polemiche, potrebbe intervenire il mercato. Il calciomercato estivo del Milan sarà molto importante per intervenire su alcuni punti fondamentali della rosa con l’obiettivo di accorciare il gap dall’Inter e fare bella figura nella nuova Champions League.

La clausola di Zirkzee: perchè è il preferito del Milan

Il primo nodo da sciogliere nel calciomercato del Milan riguarda l’attaccante. Dopo l’addio di Giroud i rossoneri si ritrovano con un reparto nel quale, attualmente, figura il solo Jovic che, per altro, non è sicuro della permanenza. Nei giorni scorsi c’è stato il primo incontro con lo Stoccarda per Guirassy ma il Milan si muove su più fronti.

Non è un segreto che il ‘Diavolo’ abbia il nome di Joshua Zirkzee sul proprio taccuino. La clausola da 40 milioni è in linea con il budget della società (potrebbe fare il paio con i 17.5 della clausola di Guirassy) e sarebbe limata di una decina di milioni dal riscatto di Saelemaekers da parte del Bologna.

Milan su Tiago Santos, il terzino pupillo di Fonseca

Nel calciomercato estivo il Milan dovrà prestare attenzione anche al reparto difensivo. Con i 3 gol subiti dalla Salernitana la difesa rossonera ha chiuso la stagione con 49 gol subiti risultando l’11ª difesa della Serie A, la 16ª per rendimento in trasferta (fanno peggio solo le 3 retrocesse e il Cagliari).

Uno dei calciatori finiti sul banco degli imputati è Davide Calabria: annata sotto le aspettative quella del capitano rossonero, macchiata dall’espulsione per fallo di reazione nel derby che ha consegnato lo Scudetto all’Inter. Il back up, Alessandro Florenzi, per ragioni anagrafiche non rappresenta una sicurezza seppur si sia sempre fatto trovare pronto in stagione.

Ecco dunque che Fonseca potrebbe fare il nome di Tiago Santos, terzino destro del Lille che sotto la guida del portoghese ha fatto messo a segno 3 gol e 2 assist in 43 presenze stagionali. Terzino portoghese classe 2002, Tiago Santos ha un passato da ala ed è stato retrocesso a terzino: tecnico e rapido, abile in fase di costruzione e in fase di spinta, può aggiungere pericolosità offensiva alla manovra rossonera andando a sopperire ai limiti di Calabria, soprattutto in fase offensiva.