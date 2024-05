Calciomercato Milan, incontro con lo Stoccarda per Guirassy: clausola bassa ma spunta un intoppo

CalcioWeb

Il Milan pone le basi per il calciomercato estivo. Sabato sera i rossoneri saluteranno Olivier Giroud, terminale offensivo principale delle ultime stagioni che lascerà un vuoto importante al centro dell’attacco. Il francese è una punta di manovra, in grado di far giocare bene i compagni, ma ha anche segnato gol pesanti nonostante i numeri non siano quelli di un vero e proprio goleador.

Il Milan dovrà comunque sostituire il miglior marcatore della sua stagione con 14 reti in 34 partite di Serie A. Il momento è propizio per un upgrade, serve un bottino di gol che si avvicini il più possibile almeno a quota 20 per diventare una seria contender per lo Scudetto. Il tutto facendo i conti (letteralmente) con il resto delle esigenze di una rosa che avrà bisogno di uno o due ritocchi in difesa (centrale e terzino destro) oltre che di un possibile arrivo a centrocampo nello spot di centrocampista difensivo.

Milan-Stoccarda, incontro per Guirassy

Uno dei nomi caldi affiancati al Milan è quello di Serhou Guirassy. Seguito già per il mercato di gennaio, il bomber africano dello Stoccarda torna di moda anche per il calciomercato estivo.

Dotato di un fisico imponente (187 cm di altezza), ma anche rapido e agile, capace di segnare in tutti i modi, Guirassy a 28 anni ha vissuto la stagione della sua consacrazione: 28 gol in 28 partite disputate in Bundesliga, bottino che ha guidato lo Stoccarda fino a un piazzamento Champions League.

A far gola, oltre questo dato, è la cifra della clausola alquanto irrisoria: appena 17.5 milioni. Difficile trovare, a quel prezzo, un attaccante con le stesse caratteristiche e che abbia fatto così bene. Il suo valore di mercato tocca attualmente i 40 milioni ma lo si può acquistare per meno della metà.

I dubbi su Serhou Guirassy

Perchè, dunque, il Milan non lo ha già firmato? Perchè quella del bomber è una scelta che il Milan non può sbagliare. Il passato recente dei rossoneri, per quanto riguarda il reparto offensivo, è ricco di tanti flop: da Higuain a Piatek, da Luiz Adriano a Torres, passando per Kalinic, Andrè Silva e chi più ne ha più ne metta.

Guirassy ha giocato la miglior stagione della sua carriera, vedendo raddoppiare i suoi numeri: l’anno scorso nella stagione regolare di Bundesliga aveva segnato 11 reti in 22 partite. In Francia il suo bottino è stato di: 9 gol in 23 partite nel 2019-2020 con l’Amiens; di 10 gol in 27 partite nel 2020-2021 e di 9 gol in 37 partite nel 2022-2023 con il Rennes. Numeri buoni, ma non quelli di un attaccante da Scudetto.

La domanda è: Guirassy può fare il titolare del Milan dopo appena una stagione, seppur straordinaria, arrivata a 28 anni, giocando nello Stoccarda? Sicuramente, le sue richieste economiche sono da titolarissimo. Il vero intoppo è proprio legato all’ingaggio. Il calciatore, secondo quanto filtra dagli insider di mercato, chiederebbe circa 5 milioni a stagione forte della grande concorrenza soprattutto dalla Premier League. Cifre che al Milan guadagna solo Leao.