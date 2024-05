Calciomercato Milan, offerta folle per Leao: è lui il sacrificio per finanziare il mercato?

CalcioWeb

Nella settimana che porta all’ultima giornata della Serie A 2023-2024, arriva un rumor di calciomercato che riguarda il Milan. Uno di quelli piuttosto scottanti. L’Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese “O Jogo”, uno dei più autorevoli del Paese, i rossoneri potrebbero ricevere a breve una maxi offerta dall’Arabia Saudita per il campione portoghese.

Particolarmente interessata al calciatore sarebbe l’Al-Hilal, club arabo che vanta tra le sue file Koulibaly, Milinkovic-Savic, Neymar, Renan Lodi, Ruben Neves, Bono, Malcom e Mitrovic. Il club saudita vorrebbe aggiungere nuove stelle alla propria rosa per fare bella figura nel Mondiale per Club che si giocherà nella prossima stagione.

La clausola di Leao e il mercato del Milan

Veniamo all’aspetto principale della questione: il prezzo. In Arabia Saudita i club non hanno problemi di soldi ma Leao ha una clausola da 175 milioni all’interno del proprio contratto. Il Milan potrebbe fare muro e accettare solo il pagamento intero della cifra ma spesso, in situazioni come queste, in particolar modo se fosse il calciatore a spingere per la partenza, il presso potrebbe scendere.

È ragionevole pensare che davanti a un’offerta che oscilla fra i 130 e i 150 milioni il Milan potrebbe lasciar partire comunque Leao utilizzando l’incasso della cessione, la più remunerativa della storia del club, per finanziare il mercato in entrata di comune accordo con il nuovo allenatore. I rossoneri in estate dovranno intervenire in maniera decisa sulla prima punta (ieri l’incontro per Guirassy), visto l’addio di Giroud.

Sul taccuino di Moncada ci sono anche le voci: ‘centrocampista difensivo’, ‘difensore centrale’, ‘terzino destro’. Un mercato che già solo con questi 4 profili, se tutti di primo piano e in linea con l’obiettivo di lottare per lo Scudetto, supererebbe ampiamente i 100 milioni. La sensazione è che, se il Milan volesse davvero puntare forte sulla sessione di calciomercato estiva, ci sarà una cessione in stile Tonali per finanziare gli acquisti: sarà Leao il sacrificato di lusso?