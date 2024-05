Calciomercato Napoli, shock Di Lorenzo: la richiesta spiazza tutti

CalcioWeb

Napoli-Lecce, in programma domenica, potrebbe essere l’ultima partita di Giovanni Di Lorenzo con la maglia degli azzurri. “Il Corriere dello Sport” riporta un’indiscrezione che, se confermata, influirebbe pesantemente sulla pianificazione della stagione 2023-2024 del Napoli.

La rottura

Secondo quanto si apprende da “Il Corriere dello Sport”, nei colloqui andati in scena negli ultimi giorni presso Castel Volturno con il ds Manna, Di Lorenzo avrebbe espresso la volontà di interrompere il suo rapporto con il Napoli nonostante un contratto rinnovato la passata stagione fino al 2028 con un’opzione fino al 2029.

In una stagione piuttosto travagliata, nella quale l’intera squadra è stata messa in discussione per non aver nemmeno lontanamente mantenuto gli standard della stagione dello Scudetto, anche Di Lorenzo è finito sul banco degli imputati: una situazione che, secondo il quotidiano, non gli avrebbe fatto piacere. Il Napoli, di fronte a un’offerta congrua (intorno ai 30 milioni), potrebbe lasciarlo partire.

Calciomercato Napoli: rebuilding estivo

Sarà un calciomercato estivo piuttosto caldo quello del Napoli. Già sicure le partenze di Victor Osimhen (PSG?) e Piotrz Zielinski (Inter), il nuovo direttore sportivo Manna dovrà fare i conti anche con il possibile addio del capitano, altro pilastro della squadra dello Scudetto. Khvicha Kvaratskelia diventerebbe ancor più centrale nel progetto e dovrà essere blindato con un rinnovo di contratto importante.

Situazione che potrebbe influire anche sul nuovo allenatore che prenderà il posto di Calzona. Negli ultimi giorni si è fatto tanto il nome di Gian Piero Gasperini, allenatore che predilige fortemente il gioco sugli esterni: arrivare e ritrovarsi un Di Lorenzo in meno potrebbe non essere esattamente il miglior modo di iniziare la nuova avventura all’ombra del Vesuvio.