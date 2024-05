Calciomercato Napoli, la prima richiesta di Conte: super bomber per sostituire Osimhen

CalcioWeb

Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini. L’intesa economica sembra essere stata trovata sulla base di 8 milioni, bonus compresi, restano da sistemare i dettagli relativi a diritti d’immagine e clausole varie. Accadrà nei prossimi giorni, come spiegato da De Laurentiis, e se tutto dovesse andare per il verso giusto ci sarà la naturale fumata bianca. La concorrenza sembra essere stata ormai superata: il Milan ha virato, già da tempo, su altri profili, il Chelsea ha puntato su Maresca.

Ecco dunque che il calciomercato del Napoli dovrà essere disegnato proprio sulle idee tattiche di Antonio Conte, tecnico che in Italia ha già vinto con Juventus e Inter e che i tifosi azzurri sperano possa ripetersi anche all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Conte avrebbe già avanzato la prima richiesta di mercato.

Napoli su Lukaku per il dopo Osimhen

Il calciomercato del Napoli, non è un segreto gira intorno al nome dell’attaccante che sostituirà Victor Osimhen. E proprio grazie alla cessione del bomber nigeriano potrebbe aprirsi un’interessante pista di mercato. Osimhen vuole la Premier League, il Chelsea lo ha messo già da tempo nel mirino e la destinazione è gradita al calciatore. A Londra tornerà Lukaku dopo la stagione passata alla Roma. Il belga è, ormai da qualche stagione, un corpo estraneo alla rosa che i ‘Blues’ vorrebbero cedere prima di perderlo a zero.

Lukaku è, casualmente, l’attaccante che fa per Conte. Con il tecnico salentino ha vinto uno Scudetto all’Inter e ha segnato 64 gol in 95 presenze complessive dominando in lungo e in largo. Ecco, dunque, che l’affare Osimhen potrebbe tradursi in una parte fissa 80-90 milioni più il cartellino di Lukaku valutato oggi circa una trentina di milioni. Con il resto dei soldi incassati i partenopei potrebbero puntellare la rosa per dare a Conte una squadra che risponda a pieno alla sua idea di gioco.