Calciomercato Palermo, la Serie A dietro la rottura con Brunori? Si muovono 3 squadre

“Questa piazza ti fa sentire giocatore ma in un attimo, passatemi il termine, ti distrugge“. Le dichiarazioni di Matteo Brunori, espresse dopo l’eliminazione del Palermo dai Playoff di Serie B, non hanno fatto piacere ai tifosi rosanero. La risposta della tifoseria palermitana è stata dura e netta, lo striscione diventato virale lascia spazio a poche interpretazioni: “della nostra città non sei degno, ma quale capitano, torna a Petrignano. Brunori vattene“. Una rottura che influenzerà il calciomercato del Palermo.

Matteo Brunori via da Palermo? Si muovono 3 squadre di Serie A

Su Matteo Brunori ci sono diversi rumor legati a squadre di Serie A. Già nel mese di gennaio l’Empoli aveva provato a mettere in piedi uno scambio alla pari con Caputo ma la trattativa non andò in porto. Il Genoa ha sondato il terreno per completare il proprio reparto offensivo, anche il Lecce ha sondato il terreno per tutelarsi in caso di partenza di Piccoli. Chissà che, dopo la rottura, l’attaccante italo-brasiliano possa fare il salto di categoria.

Il Palermo ha grandi ambizioni, non è un segreto che la ricca proprietà rosanero voglia puntare alla Serie A, soprattutto dopo l’eliminazione dai Playoff di quest’anno. Per questo motivo, il calciomercato del Palermo sarà importante. Con o senza Brunori.