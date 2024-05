Calciomercato Roma, altro che Lukaku: offerta per un bomber da 29 gol in stagione

CalcioWeb

La Roma, nonostante la rincorsa alla Champions League, si dovrà accontentare di giocare l’Europa League. La dimensione dei giallorossi è stata questa negli ultimi anni, non è una novità, ma la prospettiva della Champions League, da giocare in prima fascia, avrebbe portato importante liquidità (togliendola alle altre squadre!) da spendere al meglio nel calciomercato che la Roma dovrà, necessariamente, settare secondo altri parametri.

Quello della Roma sarà comunque un calciomercato importante, la squadra dovrà essere ridisegnata secondo i consigli di De Rossi, su tanti calciatori andranno fatte valutazioni importanti, soprattutto in uscita. Ma non mancheranno i colpi in entrata, soprattutto nel reparto avanzato.

Roma, l’offerta all’AZ Alkmaar per Pavlidis

Il primo punto sulla lista del calciomercato della Roma riguarda l’attacco. Lukaku non resterà nella Capitale, tornerà al Chelsea e potrebbe finire nuovamente in Serie A con un’altra maglia. Per sostituirlo e dimenticarlo, i giallorossi punteranno su un attaccante che in stagione ha fatto molto bene in Olanda dividendosi il premio di miglior marcatore dell’Eredivisie con de Jong. Stiamo parlando di Vangelis Pavlidis, bomber dell’AZ Alkmaar autore di 29 gol in 34 presenze stagionali.

Pavlidis, 26 anni a ottobre, è pronto a fare il salto di qualità in carriera dopo un’ottima stagione in Olanda e in Conference League e accetterebbe di buon grado il trasferimento in Serie A. La trattativa è favorita dalla scadenza del contratto del calciatore nel 2025 che ne abbassa decisamente il costo. La prima offerta della Roma si aggirerebbe sui 18 milioni, possibile chiusura a 20 con qualche bonus.