Catania, il punto sulla panchina: Pippo Inzaghi apre sempre più le porte

Il Catania programma la prossima stagione con l’ambizione di disputare una stagione di alto livello in Serie C e puntare al salto di categoria senza passare dai playoff. La proprietà non ha certo bisogno di presentazioni e l’obiettivo Serie A nell’arco di pochi anni non è di certo un mistero.

Il club siciliano lavora per la prossima stagione e la dirigenza è attiva in primo luogo sul fronte allenatore. Come già anticipato in esclusiva dalla redazione di CalcioWeb un nome caldo è quello di Filippo Inzaghi, reduce dall’esperienza sulla panchina della Salernitana.

La posizione di Filippo Inzaghi

SuperPippo è un allenatore di altissimo livello e in grado di imporsi anche in massima categoria. La Serie C rischia di diventare ‘stretta’ per un allenatore come Inzaghi ma per una piazza come Catania potrebbe fare un’eccezione. “Catania non si può rifiutare, qualsiasi categoria disputi”, sono le parole dell’ex Reggina a ‘La Sicilia’.

Il Catania avrebbe intenzione di garantire all’ex attaccante del Milan un contratto quadriennale a cifre importanti, un organico forte e soprattutto un progetto a lungo termine. Pippo Inzaghi apre sempre più le porte al Catania e la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo.