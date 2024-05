Chelsea, sorpresa Maresca: è il nuovo allenatore dopo la promozione dalla Championship

CalcioWeb

Concluse le stagioni dei principali campionati europei, è già partito il valzer degli allenatori. Molti hanno già trovato panchina, qualcuno è in dirittura d’arrivo, pochi i posti ancora disponibili sulle panchine delle big. Si chiama fuori il Chelsea che annuncia, a sorpresa, Enzo Maresca come nuovo allenatore.

Una scelta davvero particolare quella dei ‘Blues’ che si sono affidati a un tecnico giovane, con poca esperienza, ma con grandi potenzialità. Negli ultimi giorni, al club londinese erano stati affiancati i nomi di Roberto De Zerbi liberatosi dal Brighton e quello di Antonio Conte. A proposito del tecnico salentino, saltata l’ipotesi Chelsea si avvicina sempre più l’opzione Napoli come confermato da Aurelio De Laurentiis.

Maresca, per diversi anni secondo di Pep Guardiola, ha intrapreso la carriera da primo allenatore in questa stagione raggiungendo la promozione dalla Championship alla Premier League con il Leicester. Nella prossima stagione affronterà proprio il Manchester City di Pep Guardiola, per la prima volta, da avversario.