EuforiA Como: 21 anni dopo è di nuovo Serie A! Bari ai Playout. La classifica finale di Serie B 

L’urlo strozzato in gola nella 37ª Giornata, quando la promozione è sfumata nel recupero a causa di una rocambolesca vittoria del Venezia, questa volta è esploso in una gioia fragorosa: il Como è promosso in Serie A. A 21 anni dall’ultima volta, la formazione lombarda ritorna in massima serie grazie all’1-1 maturato contro il Cosenza.

Gara ricca di emozioni quella del “Sinigaglia” con la rete di Tutino (20ª stagionale) ad aprire le danze mentre fra Spezia e Venezia il risultato era di 0-1 (Idzes). Nella ripresa però, dal Picco sono arrivate notizie dolcissime: Esposito e Reca ribaltano il risultato sul 2-1 e il Como, con qualsiasi risultato, sarebbe stato comunque promosso. La rete su rigore di Verdi ha rinforzato le speranze dei ragazzi di Roberts che al triplice fischio hanno potuto festeggiare la promozione.

Venezia alle semifinali Playoff insieme alla Cremonese. Al primo turno Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Grazie alla vittoria sul Venezia lo Spezia evita la retrocessione in Serie C. Niente da fare invece per l’Ascoli che, nonostante il successo con il Pisa, è costretto a retrocedere insieme a Feralpisalò e Lecco. L’Ascoli aggancia il Bari (vincitore 2-0 contro il Brescia) a quota 31, ma gli resta dietro per differenza reti. Bari e Ternana si giocheranno i Playout per evitare la Serie C.

Risultati 38ª Giornata Serie B

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Brescia 2-0

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Como-Cosenza 1-1

Cremonese-Cittadella 3-0

Feralpisalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 2-3

Reggiana-Parma 2-1

Spezia-Venezia 2-1

Sudtirol-Palermo 0-1

Classifica Serie B

Parma 76 Como 73 Venezia 70 Cremonese 67 Catanzaro 60 Palermo 56 Sampdoria 55 Brescia 51 Cosenza 47 Modena 47 Reggiana 47 Sudtirol 47 Pisa 46 Cittadella 46 Spezia 44 Ternana 43 Bari 41 Ascoli 41 Feralpisalò 33 Lecco 26