Il Como sogna in grande, Ludi: “mercato, Hartono e una Serie A da confermare”

Dopo la promozione in Serie A, arrivata 21 anni dopo l’ultima volta, il Como sogna in grande. Il club lombardo vuole recitare un ruolo da protagonista e ha l’ambizione e i mezzi economici per confermare la categoria. Il merito è della famiglia Hartono, proprietari indonesiani del Como, che hanno finanziato il progetto che ha portato fino alla Serie A.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del club, intervistato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha dichiarato: “la ricchezza degli Hartono si è manifestata soprattutto con la solidità, non tanto con investimenti incredibili nei primi anni. Negli ultimi vent’anni Como ha avuto tante vicissitudini negative. Prima la famiglia Hartono, in maniera molto visionaria, ha lavorato sulla comunità prima che sul lato tecnico. E poi, negli ultimi diciotto mesi, ha deciso di investire sulla squadra per ambire alla massima serie, categoria che difenderemo con tutte le nostre forze“.

Il cambio in panchina da Longo alla coppia Roberts-Fabregas: “è stato un momento delicato da gestire, soprattutto con i giocatori. Moreno Longo ha lavorato molto bene, ci ha preso più di un anno fa quando eravamo nei bassifondi della Serie B, ci ha dato solidità e identità. Poi la proprietà ha voluto fare questo cambio a novembre, perché comunque la mentalità di Fabregas era più in linea con il loro modello di calcio. Alla fine abbiamo avuto ragione. La promozione è una soddisfazione da condividere con tutti, a partire da Moreno Longo e da chi è con me da cinque anni, dando i meriti a una squadra che ha performato anche oltre le aspettative“.

Calciomercato Como: una squadra da Serie A

Adesso viene il bello. Il Como ha le potenzialità economiche per costruire una squadra interessante che possa confermare la categoria. In merito al Calciomercato del Como, il ds Ludi spiega: “venerdì abbiamo vinto con tre giocatori titolari arrivati cinque anni fa in Serie C, perché hanno creduto a una visione e a un sogno della proprietà. Adesso abbiamo altri argomenti: Como è un contesto magnifico, la proprietà è molto solida che vuole assestarsi in Serie A.

Il reclutamento lo faremo nelle prossime settimane, dovremo sederci con lo staff tecnico per capire quali elementi della rosa confermare e dove invece intervenire. Abbiamo avuto la fortuna di raggiungere la promozione il 10 maggio, non dobbiamo sprecare questo tempo prezioso che abbiamo guadagnato“.