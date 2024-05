I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 35ª giornata di Serie A

CalcioWeb

Si avvicina la 35ª giornata del campionato di Serie A ed è arrivato il momento anche dei consigli del fantacalcio. Il turno si apre con la trasferta del Bologna sul campo del Torino con il chiaro obiettivo di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Sabato in programma due partite: Monza-Lazio e i campioni d’Italia dell’Inter contro il Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza. Domenica il lunch match tra Cagliari e Lecce, poi lo scontro diretto Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina.

Alle 18:00 di fronte Milan e Genoa, poi il big match tra Roma e Juventus nel posticipo serale. A chiudere Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli, fissate nella giornata di lunedì.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: Sportiello è stato protagonista nel big match contro la Juventus e potrebbe confermarsi anche nella sfida casalinga contro il Genoa. Pochi dubbi sulla presenza di Carnesecchi dell’Atalanta contro la già retrocessa Salernitana.

Chi evitare: i big match sono sempre insidiosi e due portieri come Svilar e Szczesny sono a serio rischio malus. Sfida difficile anche per Meret del Napoli contro un avversario alla disperata punti salvezza, l’Udinese. Partita a rischio anche per Skorupski del Bologna contro il Torino.

Difensori

Chi schierare: Mina del Cagliari torna in campo dopo la pausa contro il Genoa ed è un uomo sempre pericoloso da palle inattive. Uno tra Milenkovic e Quarta potrebbe infilare la porta del Verona. Puntiamo anche sulle qualità nel gioco aereo di Bisseck dell’Inter contro il Sassuolo e sulla sorpresa Pezzella dell’Empoli contro il Frosinone.

Chi evitare: Roma-Juventus si preannuncia caldissima e una partita di grande intensità. In ‘pericolo’ Smalling e Gatti. La difesa del Napoli è in grossa difficoltà e in particolar modo Di Lorenzo è un ‘lontano parente’ del calciatore della scorsa stagione.

Centrocampisti

Chi schierare: Fabbian è un centrocampista pericoloso nell’area avversaria e potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Torino. Il centrocampista Gaetano potrebbe tornare al gol in Cagliari-Lecce, in campo anche Miranchuk dell’Atalanta e Frattesi contro il Sassuolo.

Chi evitare: tre centrocampisti della Juventus (McKennie, Alcaraz e Locatelli) potrebbero pagare la qualità dei centrocampisti e degli attaccanti della Roma. A rischio cartellini anche Cajuste e Anguissa del Napoli contro l’Udinese.

Attaccanti

Chi schierare: Zapata da una parte e Zikzee dall’altra sono due garanzie in Torino-Bologna. Niang e Soulé sono in grado di pungere in contropiede nello scontro salvezza Empoli-Frosinone. L’attaccante Giroud potrebbe chiudere l’esperienza in rossonero con un gol. Spazio anche a Lookman, Lautaro e Osimhen.

Chi evitare: partita proibitiva per Retegui e Gudmundsson a San Siro contro il Milan. Qualche dubbio anche sulle possibilità realizzative di Lukaku e Vlahovic in una partita che si preannuncia chiusa (Roma-Juventus).