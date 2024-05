I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 37ª giornata di Serie A

CalcioWeb

Si gioca la 37ª giornata del campionato di Serie A ed è arrivato il momento anche dei consigli del Fantacalcio. Il turno si apre con la sfida interessante tra Fiorentina e Napoli. Sabato due partite: Lecce-Atalanta e Torino-Milan.

Domenica il lunch match Sassuolo-Cagliari, alle 15.00 due gare molto importanti per la lotta salvezza: Monza-Frosinone e Udinese-Empoli. Alle 18.00 Inter-Lazio, in serata Roma-Genoa. Lunedì Salernitana-Verona e Bologna-Juventus.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: Carnesecchi dell’Atalanta potrebbe mantenere la porta inviolata contro il Lecce già salvo. Fiducia in Svilar della Roma contro il Genoa.

Chi evitare: il terremoto in casa Juventus potrebbe condizionare la partita contro il Bologna e anche Szczesny è a rischio malus. Partita insidiosa per Sommer contro la Lazio e Sportiello del Milan a Torino.

Difensori

Chi schierare: Theo Hernandez del Milan potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Torino. Occhio alle qualità aeree di Bonifazi del Frosinone contro il Monza e di Mancini della Roma contro il Genoa.

Chi evitare: la difesa della Juventus rischia grosso in trasferta contro il Bologna (da evitare Danilo e Gatti). Partita insidiosa per i centrali del Milan (Thiaw e Tomori).

Centrocampisti

Chi schierare: gli inserimenti di Miranchuk potrebbero decidere la trasferta contro il Lecce. Puntiamo sulla sorpresa Gaetano del Cagliari contro il Sassuolo, in campo anche Calhanoglu dell’Inter, Pellegrini della Roma e Folorunsho contro la Salernitana.

Chi evitare: Guendouzi e Kamada sono ad alto rischio cartellino nel match in trasferta contro l’Inter. In ‘pericolo’ anche Adli, Reijnders e Musah contro il Torino.

Attaccanti

Chi schierare: Lookman potrebbe pungere in contropiede in trasferta contro il Lecce. In attacco conferma per Samardzic e Lucca dell’Udinese, poi Lukaku (in gol nell’ultima all’Olimpico?).

Chi evitare: Chiesa e Vlahovic potrebbero ‘floppare’ a Bologna dopo le ultime vicende fuori dal campo. Gara difficile anche per Raspadori a Firenze, qualche dubbio anche su Kvara.