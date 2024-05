I consigli del fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella 38ª giornata di Serie A: in gol Giroud?

CalcioWeb

Non solo i pronostici, i fantallenatori sono pronti a definire le formazioni in attesa dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Nelle prime partite in campo Cagliari-Fiorentina e Genoa-Bologna. La Juventus sfida il Monza, il Milan la Salernitana.

Domenica due gare alle 18: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. Domenica sera le partite Empoli-Roma e Frosinone-Udinese, decisive per la corsa salvezza. A chiudere Lazio-Sassuolo e Verona-Inter. Ecco tutti i consigli del fantacalcio.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: l’ultima giornata potrebbe concludersi con due porte inviolate. Quella della Juventus contro il Monza e quella del Milan contro la Salernitana. In campo, dunque, Szczesny e Sportiello. Fiducia anche in Meret.

Chi evitare: le motivazioni rischiano di condizionare gli ultimi 90 minuti. A rischio Carnesecchi contro il Torino, Svilar contro l’Empoli e Skorupski contro il Genoa.

Difensori

Chi schierare: Milenkovic e Mina potrebbero chiudere le stagioni di Fiorentina e Cagliari con un gol. In campo anche Bremer della Juventus, Romagnoli contro il Sassuolo e De Vrij sul campo del Verona.

Chi evitare: Djimsiti e Scalvini potrebbero pagare le ultime ore di festa in casa Atalanta. A rischio malus Mancini e Ndicka contro l’Empoli.

Centrocampisti

Chi schierare: Bonaventura potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Cagliari. Puntiamo anche sulle qualità in fase realizzative di Fabbian del Bologna e di Vecino della Lazio. Un posto da titolare anche per Frattesi, Lobotka e Bennacer.

Chi evitare: Cristante e Pellegrini sono a serio rischio ammonizione contro il ‘motivato’ Empoli. Si preannuncia una partita difficile anche per Obiang e Thorstvedt contro la Lazio.

Attaccanti

Chi schierare: Belotti potrebbe pungere sul campo del Cagliari. Fiducia in Vlahovic della Juventus, Giroud all’ultima con il Milan e ancora Kvara contro il Lecce. Poi Castellanos e Lautaro.

Chi evitare: Abraham non è nella migliore condizione e gioca contro una squadra (l’Empoli) con grandi motivazioni. Da evitare anche Krstovic del Lecce a Napoli.