“Conte al Milan”: la petizione online supera 1000 firme in poche ore

Il nome di Antonio Conte continua a ribalzare negli ambienti calcistici come possibile sostituto di Stefano Pioli al Milan. La soluzione dell’ex Juventus è particolarmente gradita dai tifosi rossoneri, sempre più perplessi dalle voci di un possibile arrivo di Conceicao o Gallardo.

A poche ore dal suo lancio, avvenuto nella mattinata di oggi, ha già raccolto 1.000 firme la petizione online lanciata su Change.org da Milan Zone per chiedere che sia Antonio Conte il prossimo allenatore del Milan: “siamo Milan Zone e dopo il movimento #NOPEtegui siamo tornati con una nuova richiesta, chiediamo ad alta voce Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan”, si legge nel testo.

Le motivazioni

“Conte ha dimostrato la sua competenza e il suo talento in numerose occasioni, portando le sue squadre a vincere titoli importanti (4 scudetti, 1 Premier League, 1 Supercoppa Italia e 1 FA Cup)”, si legge nella petizione. “La sua esperienza e le sue capacità strategiche potrebbero essere ciò di cui i rossoneri hanno bisogno per tornare ai suoi giorni di gloria. Secondo una recente indagine condotta da Gazzetta dello Sport, oltre l’80% dei tifosi rossoneri vorrebbe vedere l’ex CT della nazionale alla guida della squadra. Chiediamo quindi al management del club di prendere in considerazione la nostra richiesta e di nominare Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan”.