Conte al Napoli, è fatta: i dettagli dell’accordo, ribaltone sulla clausola | CIFRE

Il colpo è piazzato: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. Il club azzurro è reduce da una stagione veramente negativa e la mancata qualificazione in Europa ha fatto scattare un ulteriore campanello d’allarme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero azzurro ha deciso di riportate un po’ di entusiasmo con l’arrivo di un nome importante per la panchina: Antonio Conte.

I dettagli dell’accordo e il calciomercato

Secondo le ultime notizie il Napoli ha raggiunto l’accordo definitivo con l’ex Juventus e Nazionale: contratto di tre anni fino al 2027 a sei milioni di euro più bonus e senza clausola d’uscita.

Il Napoli non ha intenzione di concedere sconti nemmeno sul fronte calciomercato. Di Lorenzo è stato blindato e tutti i big non si toccano. Solo Osimhen potrebbe cambiare maglia ma solo dietro offerta irrinunciabile di club come Psg o Chelsea.