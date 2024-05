Conte-Napoli, mai così vicini: cifre e dettagli del contratto

CalcioWeb

La partita Napoli-Lecce chiuderà la stagione di Serie A 2023-2024 dei partenopei e sarà anche l’ultima gara da allenatore degli azzurri per Francesco Calzona. Mentre il CT della Slovacchia si dedicherà a Euro 2024, a Castel Volturno verrà presentato un nuovo allenatore. Dopo l’addio di Spalletti, il Napoli ha faticato a trovare l’uomo giusto per la sua panchina: Garcia, Mazzarri e lo stesso Calzona hanno deluso. Serve un allenatore importante, carismatico, che sia una sicurezza: il Napoli si è convinto, serve Antonio Conte.

Conte-Napoli: cifre e dettagli del contratto

Incassato il no da Gian Piero Gasperini, a un passo dal rinnovo con l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis sembra aver virato con decisione sul piano A-2 (guai a chiamarlo piano B!). Per Antonio Conte il Napoli è pronto a mettere sul piatto un contratto triennale da 6.5 milioni di euro, cifra importante, da top allenatore per il campionato di Serie A, richieste economiche che nemmeno i calciatori in rosa (dando per certa la partenza di Osimhen) arrivano a percepire. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per l’affondo decisivo.